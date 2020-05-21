Медики Подмосковья могут рассчитать размер надбавок с помощью онлайн-калькулятора

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Размер полагающихся федеральных и региональных выплат медики Московской области смогут рассчитать с помощью онлайн-калькулятора на портале госуслуг Подмосковья, сообщила в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Подмосковные медики могут рассчитать размер полагающихся им выплат с помощью онлайн-калькулятора на uslugi.mosreg.ru. Электронный инструмент позволяет точно определить сумму надбавок, предусмотренную в период пандемии, учитывая условия трудового договора, количество плановых и фактических смен. Новый сервис, запущенный на региональном портале госуслуг, позволяет получить всю подробную информацию по президентской, федеральной, региональной стимулирующим выплатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на портале можно также получить онлайн-выписку по надбавкам. Для этого заявителю необходимо иметь учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.

Ранее пресс-служба сообщала, что расчет региональной доплаты производится за каждую смену, в течение которой хоть одному пациенту с коронавирусом, пневмонией или ОРВИ, была оказана медпомощь. Региональная доплата врачам составит 50 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 30 тыс. рублей; младшему медперсоналу - 10 тыс. рублей, водителям, администраторам - 15 тыс. рублей, прочему персоналу медучреждений - 10 тыс. рублей.