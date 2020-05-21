Более 650 детей-сирот устроили в семьи в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Свыше 650 детей-сирот обрели в Московской области семьи с начала года, об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в регионе.

"Несмотря на режим самоизоляции, в Подмосковье с начала 2020 года в семьи устроено 656 детей-сирот. На период пандемии 288 из 411 воспитанников 10 подмосковных детских домов были устроены в семьи на гостевой режим, из них 127 находятся в семьях сотрудников детских домов, остальные - в замещающих семьях и у родственников. На самоизоляции в учреждениях остались 123 ребенка", - приводятся в сообщении слова детского омбудсмена региона Ксении Мишоновой.

Она отметила, что сейчас детские дома в Подмосковье работают по вахтовому методу.

"Воспитатели, помощники воспитателей и медики находятся с детьми круглосуточно, меняются один раз в 14 дней. Случаев заболевания детей вирусной инфекцией COVID-19 в детских домах Подмосковья нет", - добавила Мишонова.