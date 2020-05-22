Более 70 тыс. жителей Подмосковья обратились за выплатами на ребенка до трех лет

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Более 70 тыс. жителей Московской области, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, обратились за предоставлением дополнительной ежемесячной выплаты. Свыше 50 тыс. человек уже получили соответствующую выплату, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Более 70 тыс. жителей Подмосковья обратились за предоставлением выплаты на ребенка до трех лет <...> Ежемесячная выплата в размере 5 000 рублей в месяц за период с апреля по июнь 2020 предоставляется семьям с детьми до трех лет. Выплату уже получили более 50,5 тыс. человек Подмосковье", - приводятся в сообщении слова министра социального развития Московской области Ирины Фаевской.

В пресс-службе пояснили, что подать заявку на предоставление выплаты можно обратиться до 1 октября текущего года через личный кабинет Пенсионного фонда Российской Федерации.

Путин на совещании 11 мая озвучил новые меры поддержки семьям с детьми. С 1 июня семьям с детьми будет полагаться разовая выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста. Также глава государства распорядился установить для всех российских семей с детьми в возрасте до трех лет дополнительные выплаты в 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка. Ранее такие выплаты были положены только семьям, имеющим право на материнский капитал. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля, которое получают неработающие граждане и студенты.