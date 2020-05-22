Музей под открытым небом, посвященный обороне Москвы, создали в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Историческая экспозиция, представляющая собой собирательный образ поля боя при обороне Москвы в 1941 году, создана в парке "Патриот" в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

Как рассказали в военном ведомстве, музей под открытом небом "Поле Победы" вошел в комплекс главного храма Вооруженных сил РФ. "Именно в районе расположения мемориального комплекса 79 лет назад фашистами была предпринята последняя решительная попытка прорваться к Москве. Но героические, самоотверженные действия бойцов и командиров Красной армии вынудили немецкое командование отказаться от плана наступления на Москву с наро-фоминского направления", - отметили в Минобороны.

"Поле Победы" создавалось с использованием вооружения и боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Первая часть экспозиции посвящена Акуловской операции, в ходе которой была разгромлена вражеская группировка у деревни Акулово. Перед посетителями разворачивается картина поля боя и действий 32-й стрелковой дивизии, которая в условиях двухдневного ожесточенного боя отбила попытки противника пробиться к Кубинке, нанеся ему большой урон в живой силе и технике. "На поле боя можно увидеть уничтоженные немецкий танк Т-IV, немецкий самолет Ju-87, технику и вооружение противника, а также вооружение советских войск - ДЗОТ с расчетом пулемета ДП-27, блиндажи, позиции артиллерийских расчетов, танки Т-34-76, КВ-1, наблюдательные пункты, ячейки расчетов, полосу инженерных заграждений", - перечислили в министерстве.

Также в музее представлен эпизод освобождения деревни Юшково Московской области и разгром немецко-фашистской группировки, в том числе полоса инженерных заграждений, уничтоженные позиции расчетов противника с вооружением, германской самоходной артиллерийской установкой StuG-III и многое другое.

"Музей под открытым небом "Поле Победы" не имеет аналогов, а каждый экспонат по-своему уникален и имеет свою историю. Экспозиция позволит посетителям погрузиться в атмосферу декабря 1941 года и увидеть, какой на самом деле была война, представить себе, какой ценой была добыта Победа", - заключили в военном ведомстве.