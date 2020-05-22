Более 3,5 тыс. рабочих на стройплощадках в Подмосковье проверили на коронавирус

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. человек, работающих на стройплощадках в Московской области, сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. Ни одного случая заражения на объектах не зафиксировано, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главгостройнадзора Подмосковья.

"Не менее 10% сотрудников еженедельно должны тестировать застройщики на COVID-19. На этой неделе проверили уже более 3,5 тыс. человек. На сегодня ни одного случая заражения на строительных площадках Подмосковья не зафиксировано", - говорится в сообщении.