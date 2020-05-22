Более 3,5 тыс. рабочих на стройплощадках в Подмосковье проверили на коронавирус

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Свыше 3,5 тыс. человек, работающих на стройплощадках в Московской области, сдали тесты на новую коронавирусную инфекцию. Ни одного случая заражения на объектах не зафиксировано, об этом в пятницу сообщила пресс-служба Главгостройнадзора Подмосковья.
"Не менее 10% сотрудников еженедельно должны тестировать застройщики на COVID-19. На этой неделе проверили уже более 3,5 тыс. человек. На сегодня ни одного случая заражения на строительных площадках Подмосковья не зафиксировано", - говорится в сообщении.
На всех объектах региона застройщики обязаны соблюдать стандарт организации строительных работ в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Помимо тестирования, в списке также организация пунктов питания с соблюдением дистанции между сотрудниками, дезинфекция столов, наличие одноразовой посуды, места для мытья рук.
"Главгосстройнадзор в ежедневном режиме следит за соблюдением стандарта. Инспекторы работают с каждым застройщиком и на каждом объекте. Мы держим на особом контроле здоровье всех, кто работает на стройке. Сейчас крайне важно не допустить вспышек заболевания", - приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что работа промышленных предприятий и строительство запущены в Подмосковье с 18 мая, также начались работы на объектах ЖКХ. Губернатор поручил главам городских округов региона следить за соблюдением санитарных стандартов на открывшихся предприятиях. Порядка 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия и почти на 200 стройплощадок.