Интерактивная карта плановых отключений горячей воды появится в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жители Московской области смогут ознакомиться с графиком отключения горячего водоснабжения с помощью интерактивной карты плановых отключений. В ближайшее время сервис заработает на сайтах министерства энергетики региона и администраций муниципальных образований.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе плановые отключения горячего водоснабжения перенесли на более поздний срок - не ранее 1 июля. В муниципалитетах уже составлены новые графики отключений ГВС на июль - август 2020 года. Для онлайн-информирования населения Министерством энергетики Московской области разработана интерактивная "Карта плановых отключений", где жители всех (более чем 53 тыс.) многоквартирных домов, смогут самостоятельно узнать сроки отключения горячей воды", - говорится в сообщении пресс-службы подмосковного министерства энергетики.

Отмечается, что интерактивная карта будет опубликована в ближайшие дни на сайтах Министерства энергетики Московской области, Госжилинспекции региона, администраций муниципальных образований и в социальных сетях.

По данным пресс-службы, с помощью онлайн-карты жители смогут узнать, когда будет отключение горячей воды и на какой период, а также написать обращение о качестве коммунальных услуг.

"Плановые отключения проводятся для того, чтобы избежать технологических нарушений, которые может повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период. В ходе профилактических отключений специалисты обследуют оборудование и в случае необходимости проводят ремонтные работы - производят замену неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства региона Евгения Хромушина.