Число автомобилей увеличилось на дорогах Подмосковья

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число транспортных средств на дорогах Московской области с 18 мая, по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле, увеличилось на 33%. С 18 по 21 мая по дорогам региона проехали более 7,5 млн автомобилей, что на 5% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"В Московской области на 33% выросло число транспортных средств на этой неделе по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле. На дорогах Подмосковья на протяжении недели были зафиксированы заторы", - говорится в сообщении.

Движение было затруднено на участках трассы А-107 (Малого кольца), в том числе на пересечениях с вылетными магистралями, в Красногорске на Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД, в Люберцах на Новорязанском шоссе по направлению из Москвы, на Октябрьском проспекте на повороте на Егорьевское шоссе, в Балашихе на шоссе Энтузиастов. Также заторы образовались в Мытищах на Ярославском шоссе в обоих направлениях и в Лобне на улицах Батарейной и Киово.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.