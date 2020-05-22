Последний звонок пройдет для подмосковных выпускников в онлайн-режиме 25 мая

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Единый последний звонок для выпускников подмосковных школ пройдет в онлайн-режиме 25 мая, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"25 мая в 14:00 для подмосковных школ прозвенит последний звонок, впервые мероприятие пройдет в режиме онлайн", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитируют в пресс-службе, в этом году выпускниками подмосковных школ станут 114 тыс. учеников.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, для выпускников будет организован единый последний звонок в онлайн-режиме. Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве. Губернатор лично поздравит выпускников и пообщается с ребятами", - приводятся в сообщении слова Каклюгиной.

Она добавила, что трансляция будет в открытом доступе, поэтому ее смогут посмотреть все желающие. Специальным приглашенным гостем на подмосковный последний звонок станет певица Zivert.