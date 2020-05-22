Жители Подмосковья смогут пользоваться каршерингом при аренде авто не менее чем на 5 дней

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Жители Московской области смогут с 25 мая пользоваться каршерингом при условии аренды авто не менее чем на 5 дней, соответствующее постановление губернатора Подмосковья Андрея Воробьева опубликовано на сайте регионального правительства в пятницу.

"С 25 мая 2020 года не подлежит приостановлению оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга) на срок не менее чем на 5 календарных дней при условии передачи автомобилей новому получателю услуги только после проведения дезинфекции автомобиля, в том числе внутренних частей автомобиля и внешних поверхностей автомобиля, с которыми контактируют получатели услуг", - говорится в документе.

Ранее губернатор региона сообщил, что с 25 мая в Московской области смогут возобновить работу автосалоны и офисы продаж жилья на стройках.