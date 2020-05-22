Власти Подмосковья рекомендуют жителям использовать маски при любом выходе на улицу

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Власти рекомендуют жителям Подмосковья использовать маски и перчатки при любом выходе на улицу, особенно при нахождении в местах общего пользования. Об этом сообщается в пятницу в опубликованном постановлении губернатора Московской области.

"Со дня вступления в силу настоящего постановления рекомендовать гражданам использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при любом выходе на улицу; использовать средства индивидуальной защиты (перчатки) при нахождении в местах общего пользования (в том числе на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая перевозку пассажиров и багажа по заказу, легковым такси, железнодорожном транспорте, железнодорожных вокзалах, станциях, пассажирских платформах, пешеходных настилах, мостах и тоннелях, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, в местах общего пользования многоквартирных домов, медицинских организациях), а также при любом выходе на улицу", - говорится в документе.