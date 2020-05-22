Число госпитализаций пациентов с коронавирусом в Подмосковье снизилось до 20-50 в день

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Количество госпитализируемых с коронавирусом в Подмосковье снизилось с сотен до десятков в день. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в пятницу в интервью передаче "Вести" на телеканале " Россия-1 ".

"Мы стабилизировались на цифре выявления больных коронавирусом порядка 890-920 [человек], это ниже, чем прошлая неделя была - 900-1000 [больных]. Существует снижение госпитализации, высокая выписка. У нас в день на койки добавляется от 20 до 50 человек. До этого цифры были и 300, 200, 150 человек в день", - сказал Воробьев.

Он добавил, что система здравоохранения Подмосковья ранее находилась "под жуткой нагрузкой". Сейчас ситуация с коронавирусом в регионе более стабильная, но власти по-прежнему не могут сказать, что нет рисков для ее ухудшения. "Очевидно, что расслабляться или делать неосторожные действия недопустимо", - заключил губернатор.

В Подмосковье, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 31 807 случаев заражения, из них 824 - за последние сутки. Выздоровели в регионе 4 699, умерли 312.