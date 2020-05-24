Наибольшее число случав коронавируса в Подмосковье выявляют в пяти округах

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция выявлена у жителей 62 городских округов Московской области. На данный момент Красногорск, Подольск, Одинцово, Люберцы, Королев остаются "лидерами" по числу заражения в Подмосковье, сообщили в воскресенье в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что в Одинцове количество зараженных достигло 1 451, в Люберцах - 1 345, в Красногорске - 1 750, в Мытищах - 1 161, в Балашихе - 1 163, в Королеве - 1 634, в Ленинском - 953, в Подольске - 1 806.

"За все время в Подмосковье был выявлен 3 271 случай заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. Из них порядка полутора тысяч человек из Москвы", - заключили в оперштабе.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 5,3 млн человек, свыше 340 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 344 481 случай заражения, выздоровели 113 299 человек, умер 3 541. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.