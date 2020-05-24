Минздрав Подмосковья заявил, что госпиталь в "Крокус Экспо" обеспечен необходимыми СИЗ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Медицинский персонал, работающий во временном госпитале для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в "Крокус Экспо", обеспечен всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и лекарствами для больных. Об этом заявили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Он подчеркнул, что лекарственные препараты для этиотропного и патогенетического лечения также закуплены в полном объеме. Медикаменты поступают в медицинскую организацию по заявке главного врача в кратчайшие сроки.

В ведомстве отметили, что привлеченный для работы в госпитале медперсонал прошел дополнительное обучение перед выходом на работу. "Со всеми в обязательном порядке заключаются трудовые договоры. Региональные и федеральные выплаты будут включены в заработную плату по итогам работы за месяц. Кроме того, сотрудникам госпиталя предоставлено бесплатное проживание в гостинице и горячее питание", - добавили в пресс-службе.

Всего на данный момент в госпитале проходят лечение около 350 пациентов.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что в госпитале не хватает лекарств и средств индивидуальной защиты. Также сообщалось о неквалифицированном медперсонале и работе без трудовых договоров.