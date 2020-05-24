Прокуратура Подмосковья проверит публикацию о неоказании помощи пациенту в хосписе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Прокуратура Московской области организовала проверку после публикации о ненадлежащем оказании помощи постояльцу частного хосписа в Красногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Из опубликованных данных следует, что мужчина, страдающий от онкологического заболевания, не был обеспечен должным уходом и питанием. В результате его состояние ухудшилось", - отметили в прокуратуре.

По данным Telegram-канала "База", семья 62-летнего мужчины с онкозаболеванием в четвертой стадии поместила его в частный хоспис, где врачи и санитары пообещали, что пациенту будет лучше уже на третий день. Между тем, согласно сообщению, несмотря на то, что хоспис был недешевым, родственники были вынуждены забрать мужчину домой, когда увидели, что за ним никто не следил, кнопка вызова медсестры отключена, за неделю он был на улице лишь один раз. В сообщении говорится, что родственники обратились с жалобой в полицию, поскольку считают, что в хосписе пожилого мужчину морили голодом.

Как сообщили с прокуратуре, проверку поручено провести Красногорской городской прокуратуре. Кроме того, прокуратура обеспечивает надзор за проверочными мероприятиями, которые проводит полиция.