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В Подмосковье в коробке из под обуви около дома нашли тело младенца

Мальчика обнаружили в Дмитрове

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тело младенца обнаружено в коробке из под обуви около жилого дома в Дмитрове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"24 мая в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа в коробке из под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата проверка, назначена судмедэкспертиза. Следователи разыскивают мать ребенка.

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