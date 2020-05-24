В Подмосковье в коробке из под обуви около дома нашли тело младенца

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Тело младенца обнаружено в коробке из под обуви около жилого дома в Дмитрове. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"24 мая в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского городского округа в коробке из под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола", - сообщили в ГСУ.

По данному факту начата проверка, назначена судмедэкспертиза. Следователи разыскивают мать ребенка.