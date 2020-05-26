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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Подмосковье превысило 35 тыс.

За последние сутки в регионе зафиксировали 817 новых случаев заражения

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество пациентов с выявленной новой коронавирусной инфекцией превысило в Московской области 35 тыс. человек. Об этом во вторник сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"817 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье. Всего в Московской области зафиксировано 35 163 случая заболевания коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в регионе умерли 349 заболевших. Выздоровели и выписались 6 178 человек.

Теги
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