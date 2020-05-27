{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержан предполагаемый серийный грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье

Ранее судимый местный житель выхватывал из рук женщин сумки с личными вещами и продавал похищенное случайным прохожим

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в четырех нападениях на женщин с целью грабежа, задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии грабежей. Злоумышленник в течение двух месяцев в Орехово-Зуеве совершал нападения на девушек и женщин: наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим", - сказала она.

По камерам видеонаблюдения подозреваемый был вычислен и задержан в городском округе Ликино-Дулево. Полицейские считают, что мужчина совершил четыре нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемый заключен под стражу.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
Медики и волонтеры в Москве получили более 40 тыс. бесплатных проездных билетов
Кроме того, им не требуется оплачивать место в зоне городской платной парковки и на частных парковках со шлагбаумами
Читать полностью