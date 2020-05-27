Задержан предполагаемый серийный грабитель, нападавший на женщин в Подмосковье

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мужчина, подозреваемый в четырех нападениях на женщин с целью грабежа, задержан в Подмосковье. Об этом ТАСС в среду сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

"Сотрудниками полиции в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан ранее судимый 25-летний местный житель, подозреваемый в совершении серии грабежей. Злоумышленник в течение двух месяцев в Орехово-Зуеве совершал нападения на девушек и женщин: наносил удары потерпевшим, выхватывал из их рук сумки с личными вещами и скрывался с места преступления. Похищенное имущество он продавал случайным прохожим", - сказала она.

По камерам видеонаблюдения подозреваемый был вычислен и задержан в городском округе Ликино-Дулево. Полицейские считают, что мужчина совершил четыре нападения. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), подозреваемый заключен под стражу.