В Подмосковье приступили к отключению отопления в жилых домах

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Повторная подача тепла в жилые дома Московской области завершится с четверга, об этом в среду сообщил журналистам заместитель председателя правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

"Сегодня приняли решение о постепенном снижении режима отопления с тем, чтобы завтра утром полностью прекратить поставку услуги теплоснабжения", - сказал Хромушин.

Он добавил, что режим подачи отопления начали снижать уже в среду, однако тепло сохранится в домах еще грядущей ночью. "Соответственно, с завтрашнего утра услуга будет прекращена", - отметил зампред.

Также он пояснил, что в связи с благоприятным долгосрочным прогнозом погоды было принято решение больше не включать отопление до нового отопительного сезона осенью.

"Буквально с завтрашнего дня мы начнем ремонтные работы на всем котловом оборудовании всех котельных, которые есть в Московской области", - сказал Хромушин.

Ранее в связи с холодными погодными условиями губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры и возобновить работу централизованных систем отопления. Подача тепла в жилые дома Подмосковья возобновилась 20 мая.