Индекс COVID-безопасности стройплощадок Подмосковья появился на "Яндекс.Картах"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Новую систему индексации соблюдения санитарного режима на стройплощадках в период распространения коронавируса нового типа запустили в Подмосковье. Индекс COVID-безопасности стройплощадок доступен на сервисе "Яндекс.Карты", об этом в четверг сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

"Главное управление государственного строительного надзора Московской области запустило новую систему индексации соблюдения санитарного режима на стройплощадках Подмосковья, аналогов которой нет в России. С ее помощью и жители региона, и руководители органов местного самоуправления смогут следить за индексом COVID-безопасности строек своего муниципалитета", - говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ведомства проинспектировали все стройплощадки на соблюдение стандарта организации строительных работ в целях недопущения распространения коронавируса и внесли первичные данные в электронный чек-лист.

Как рассказали в пресс-службе, к требованию санитарных норм относятся обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты, организация утреннего температурного фильтра, доставка рабочих на объект, питание, еженедельное тестирование на коронавирус минимум 10% сотрудников.

В ведомстве пояснили, что на основе данных чек-листов каждому строящемуся объекту автоматически был рассчитан индекс COVID-безопасности, а также сформирован средний индекс COVID-безопасности строек на территории городских округов по шкале от нуля до пяти баллов. Чем выше показатель, тем лучше обеспечена санитарная безопасность. С четверга информация доступна на сервисе "Яндекс.Карты".

"Мы проделали большой объем технической работы для внедрения этого современного вспомогательного инструмента. <...> Внедрение данного механизма - это очередной шаг в сторону прозрачности и открытости работы власти. Сегодня система индексации набирает обороты и может применяться в любой отрасли. Наша следующая итерация - размещение индекса в мобильном приложении "Подмосковные стройки". Мы готовы делиться опытом", - приводятся в сообщении слова начальника Главгосстройнадзора Артура Гарибяна.