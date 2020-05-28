Случаи заражения коронавирусом выявили во всех городских округах Подмосковья

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксировали во всех городских округах Московской области, это следует из материалов к выступлению министра здравоохранения Подмосковья Светланы Стригунковой на заседании Мособлдумы.

Согласно материалам, наибольшее количество заразившихся - 1 888 - проживают в городском округе Подольск. Еще в семи муниципалитетах - Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Коломне и Химках - количество инфицированных превышает 1 тыс. человек.

По данным министерства, наименьшее количество пациентов с коронавирусом нового типа наблюдается в городском округе Молодежный - четыре человека, Восход - три, Звездный городок - два жителя.

Всего в Московской области новой коронавирусной инфекцией заразились 36 730 человек.