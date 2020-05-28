Перепрофилирование стационаров в обычный режим начнется в Подмосковье с 8 июня

"Что касается возврата к плановому режиму работы медицинских организаций, я хочу сказать, что мы это будем делать в три этапа. Первый этап, скорее всего, начнется 8 июня", - сказала Стригункова.

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Власти Московской области планируют начать возвращение к обычному режиму работы медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, с 8 июня. Об этом в четверг сообщила на заседании Мособлдумы министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

По ее словам, в ближайшее время будут определены несколько стационаров, которые можно будет вернуть в плановый режим работы. "В первую очередь, это будут многопрофильные больницы, которые оказывают помощь различного вида профилей. Соответственно, на втором этапе их количество будет увеличено", - добавила министр.

Она отметила, что на третьем этапе в привычный режим работы будут возвращаться инфекционные стационары.

"Плановый режим работы будет открываться совместно с поликлиниками, а поликлиники мы также не будем открывать все одновременно. Открытие начнется также с приема узких специалистов", - рассказала Стригункова.

Она отметила, что всего в Подмосковье для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией были перепрофилированы 43 медицинские организации.