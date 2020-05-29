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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 490 человек вылечились от коронавируса в Подмосковье

Общее число выздоровевших в регионе составило 7 333 человека

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Еще 490 пациентов с коронавирусом выписаны в Подмосковье после лечения. Общее число выздоровевших превысило 7,3 тыс., об этом в пятницу сообщили в оперативном штабе региона по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 490 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 7 333 человека", - говорится в сообщении.

По состоянию на 28 мая, в Московской области зафиксировано 36 730 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 380 заболевших.

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