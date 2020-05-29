Летние образовательные площадки заработают в онлайн-режиме в Подмосковье с 1 июня

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Свыше 150 образовательных площадок на базе организаций дополнительного образования заработают в Московской области с 1 июня в онлайн-режиме, об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства образования Подмосковья.

"В Подмосковье с 1 июня свыше 150 образовательных и развлекательных площадок на базе организаций допобразования начнут работать в режиме онлайн. Свои виртуальные двери откроют площадки во всех городских округах региона. Планируется, что участниками интересных событий станут порядка 80 тыс. детей региона", - процитировали в пресс-службе слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она отметила, что все пользователи смогут принять участие в дистанционных занятиях, викторинах, развивающих играх.

"Наша задача - сделать летние каникулы для ребят полезными и увлекательными. Мы адаптировали дополнительные общеобразовательные программы художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей под дистанционное обучение. Не выходя из дома ребята теперь могут научиться множеству интересных вещей, весело провести время", - отметила Каклюгина.