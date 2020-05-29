Число машин на дорогах Подмосковья выросло на 40% по сравнению с началом самоизоляции

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Количество автомобилей на дорогах Московской области увеличилось на 40% по сравнению с периодом начала режима самоизоляции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В Московской области число транспортных средств на этой неделе выросло на 40% по сравнению с периодом начала режима самоизоляции. С понедельника по четверг количество машин ежедневно превышало 2 млн - всего по областным дорогам проехали порядка 8,4 млн автомобилей, что на 10% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что утром в пятницу движение было затруднено на Ленинградском шоссе в Химках, на Новорижском шоссе и Волоколамском шоссе в районе съезда на МКАД в Красногорске, на Петрвоском шоссе в Краснознаменске, на Симферопольском шоссе в Подольске, на Букинском шоссе и улице Батарейной в Лобне.

Также в ведомстве добавили, что в течение дня на многих дорогах движение транспорта может быть ограничено из-за подтопления.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.