В Подмосковье за сутки от воды освобождено 83 приусадебных участка

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 80 приусадебных участков, оказавшихся подтопленными из-за сильных дождей в Московской области, освобождены от воды за сутки. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС.

"За сутки от воды было освобождено 83 приусадебных участка", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что откачка воды произведена в садовом товариществе "Лесная Поляна" и на участке дороги садового товарищества "Речное" в поселении Нахабино, на улице Льва Толстого в Наро-Фоминске и на 3-й Советской улице в поселении Жаворонки. "Всего сотрудниками МЧС России и жилищно-коммунального комплекса с помощью мотопомп и пожарно-насосных станций было откачено более 6 тыс. кубометров воды", - добавили в главке.

К ликвидации последствий подтоплений привлечено 95 человек и 38 единиц техники. Населению оказывается адресная помощь, эвакуация проводится при необходимости. Угрозы жизни и здоровью граждан нет. Ситуация находится под контролем.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.