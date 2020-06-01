МЧС распространило экстренное предупреждение об усилении ветра в Подмосковье

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение об усилении ветра на территории Московской области до вечера понедельника.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в период с 12:00 до 21:00 мск 1 июня по Московской области местами ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 12-17 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка.

В ГУ МЧС в связи с этим советуют жителям области, находящимся на улице, обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Водителям советуют ставить машины в гараж, а при его отсутствии парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. В настоящее время в шести муниципальных образованиях остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. Это городские округа Красногорск, Истра, Клин, Сергиев Посад, Наро-Фоминск, Можайск. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.

Кроме того, дожди с порывистым ветром в Москве повалили почти 400 деревьев, повредив около 80 машин, и привели к подтоплению 26 приусадебных участков.