В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков увеличилось до 202

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество приусадебных участков, подтопленных в результате сильных дождей в Московской области, увеличилось до 202. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Ранее сообщалось, что в шести муниципальных образованиях Подмосковья (Красногорске, Истре, Клину, Сергиевом Посаде, Наро-Фоминске и Можайске) подтоплено 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги. "По состоянию на 13:00 в девяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 202 приусадебных участка, 25 дачных домов, один участок дороги, один мост, размыт один участок дороги", - сказали в пресс-службе.

В ликвидации последствий подтоплений принимают участие 95 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу, 30 мая, из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Число их в течение всего времени постоянно менялось. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.