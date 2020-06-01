Подтопления из-за дождей планируют ликвидировать в Подмосковье до конца понедельника

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют ликвидировать подтопления после проливных дождей в регионе к концу понедельника, об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Последствия сильных дождей в Подмосковье должны быть ликвидированы к концу сегодняшнего дня. Такое поручение дал [губернатор Подмосковья] Андрей Воробьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местами в регионе были подтоплены дороги, приусадебные участки, дачные дома, подземные парковки, объекты строительства.

"Все выходные службы ЖКХ, транспортники, МЧС, главы муниципальных образований устраняли последствия, но подтопления еще остались. Пострадали наиболее заметно Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск, Одинцово, Можайск. Работа по ликвидации последствий стихии должна вестись постоянно. По прогнозу в ближайшие дни тоже ожидаются дожди, расслабляться нельзя", - приводятся в сообщении слова Воробьева.

В субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. Воробьев сообщил, что ликвидацией подтопления в муниципалитетах занимаются все городские службы и специалисты МЧС.