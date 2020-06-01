Следующим шагом по смягчению ограничений в Подмосковье может стать открытие ТЦ

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Открытие торговых центров в Московской области может стать следующим шагом по смягчению ограничений в регионе, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Следующими могут открыться торговые центры. Постепенно будут возвращаться к прежней работе стационары, перепрофилированные под коронавирус", - говорится в сообщении.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, которого цитирует пресс-служба, со среды в регионе начнут работать парикмахерские при условии соблюдения санитарных стандартов.

"На прошлой неделе мы увидели позитивные показатели - уровень госпитализации пациентов с COVID-19 был ниже, а количество выписанных - больше. Но ситуацию нельзя недооценивать. Врачи по-прежнему работают в напряженном графике, многие живут в гостиницах. Очень важно следить за соблюдением масочного режима", - добавил губернатор.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня планируется открыть парикмахерские. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.