В Подмосковье с 3 июня откроются для посещения религиозные организации

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Религиозные организации откроются для посещения в Подмосковье с 3 июня. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале губернатора региона Андрея Воробьева.

"Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее в Подмосковье действие ограничений, введенных на период пандемии коронавируса. Со среды 3 июня в регионе откроются для посещения религиозные организации", - говорится в публикации.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг. Также с 3 июня могут открыться салоны красоты, спа-салоны, солярии, сауны и бани в помещениях площадью до 400 кв. м и с отдельным входом.

Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.