График движения электричек на Савеловском направлении изменится в июне из-за ремонта путей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расписание движения пригородных поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в июне в связи с работами по модернизации инфраструктуры. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы МЖД.

"В июне на нескольких участках Савеловского направления Московской железной дороги пройдут работы по развитию путевой и пассажирской инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения и повышение комфорта пассажиров. <...> На время работ внесены корректировки в расписание пригородных поездов: у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченным маршрутам, некоторые поезда выведут из графика", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с 11:50 6 июня до 9:50 7 июня будут проводиться работы по реконструкции участка 2 главного пути на станции Савелово. В течение двухдневного технологического "окна" с 11:00 12 июня до 11:00 14 июня на участке Лобня - Бескудниково запланированы работы по модернизации первого главного пути. За это время железнодорожники уложат 750 м новых бесстыковых путей, проведут глубокую очистку 1,5 км щебеночного балласта и выправку пути на протяжении 6,5 км. На время работ движение поездов на участке будет организовано по соседним путям.

"С 12 по 15 и с 19 по 21 июня на станции Долгопрудная железнодорожные строители установят 3 пролетных строения конкорса общим весом 540 т. Параллельно ведется подготовка к фасадным работам. Монтажные работы будут проводиться в выходные дни и преимущественно в ночное время - с 01:10 до 05:00, чтобы сохранить объем движения и количество поездов в будни. Завершить реконструкцию станции планируется в августе", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что в период с 15 по 18 и с 21 по 26 июня на станции Москва-Бутырская железнодорожники уложат 1,2 км бесстыковых путей. Технологические "окна" назначены также с использованием ночного времени и утренних часов - с 01:20 до 05:00.

"Начиная с 15 июня, железнодорожники начнут капитальный ремонт пути на участке Вербилки - Талдом. Работы будут проводиться в будние дни с 12:00 до 22:00. Всего планируется отремонтировать 14,6 км путей. Для обеспечения транспортной доступности компания-перевозчик АО "Центральная ППК" организует курсирование компенсационных автобусов между станциями Вербилки и Савелово с остановкой на станции Талдом, а также между Талдомом и Вербилками", - уточняется в сообщении.