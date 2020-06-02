В Подмосковье ежедневно дезинфицируют более 250 электричек и свыше 6 тыс. автобусов

"Перевозчики общественного транспорта Московской области ежедневно дезинфицируют более 6 тыс. автобусов, 44 автовокзала, свыше 250 электричек, а также билетные автоматы, валидаторы и кассы <...> За май на дезинфекцию общественного транспорта израсходовано более 3,8 млн литров антисептика", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Почти 4 млн литров антисептиков израсходовали в Московской области в мае для дезинфекции общественного транспорта. В частности, в регионе для профилактики распространения коронавируса ежедневно обрабатывают более 6 тыс. автобусов, сообщила во вторник пресс-служба подмосковного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

В министерстве уточнили, что каждые два часа дезинфицируют все поверхности, к которым прикасаются пассажиры: поручни, ручки в автобусах, на железнодорожной инфраструктуре - более 1,5 тыс. билетных автоматов, свыше 900 валидаторов, более 1 тыс. кассовых окон. В поездах Центральной пригородной пассажирской компании постоянно работают более 2,7 тыс. систем обеззараживания воздуха. Дезинфекцию вагонов проводят "холодным туманом".

"Контроль за дезинфекцией автобусов Подмосковья ведется через мобильное приложение в Центре управления регионом <...> Перед выходом на линию в салонах не менее двух раз в день проводится полная дезинфекция с применением хлорактивного вещества", - добавили в пресс-службе.

В региональном Минтрасе подчеркнули, что абсолютно все сотрудники перед сменами проходят медосмотр и при наличии признаков заболевания не допускаются до работы.