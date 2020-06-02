Напавшего на полицейского в Чехове отправили под домашний арест

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест одного из напавших на полицейского в Чехове. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении 45-летнего обвиняемого в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ и ст. 319 УК РФ) меры пресечения в виде заключения под стражу. Однако судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Врадий.

Еще двое мужчин 20 и 22 лет, обвиняемые в оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ), отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении. На допросе они полностью признали вину.

25 мая полицейские выехали на улицу Энергетиков в Чехове после сообщения о нарушении тишины и стрельбе. На месте они обнаружили группу молодых людей из пяти человек, в дальнейшем к ним присоединились порядка 20 нетрезвых людей, которые вели себя агрессивно. На неоднократные требования полицейских предъявить документы они отвечали отказом. Затем мужчины стали выкрикивать в адрес сотрудников нецензурные оскорбления, несколько человек ударили по лицу полицейского.

Следователи уже допросили ряд свидетелей и очевидцев, у потерпевшего изъято видео. В ближайшее время запланировано проведение очных ставок с фигурантами.

Ранее были задержаны шестеро участников стрельбы. Предположительно, выстрелы производились из охолощенного автомата, который отправлен на исследование. В отношении местного жителя 2001 года рождения возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Кроме того, пять человек будут привлечены к административной ответственности.