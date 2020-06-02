МЧС распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Быстро развивающиеся паводки, возможно, возникнут на территории Подмосковья до 5 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"На основании метеорологического прогноза, в период до 24 часов до 5 июня на территории Московской области сохранится угроза формирования быстро развивающихся паводков на реках, а также затопления понижений рельефа склоновым стоком", - сказали в главке.

Уровень воды в реках местами может вырасти до четырех метров, добавили в МЧС.