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МЧС распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня

В ведомстве добавили, что уровень воды в реках местами может вырасти до четырех метров

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Быстро развивающиеся паводки, возможно, возникнут на территории Подмосковья до 5 июня. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

"На основании метеорологического прогноза, в период до 24 часов до 5 июня на территории Московской области сохранится угроза формирования быстро развивающихся паводков на реках, а также затопления понижений рельефа склоновым стоком", - сказали в главке.

Уровень воды в реках местами может вырасти до четырех метров, добавили в МЧС.

 

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