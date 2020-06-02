На севере Подмосковья обнаружили места обитания редких видов кроншнепов и ужей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты природоохранного фонда "Верховье" обнаружили в первом в Подмосковье проектируемом природном парке "Журавлиный край" новые места обитания пары больших кроншнепов - редких куликов, занесенных в Красную книгу России и в Красную книгу Московской области. В сосняках юго-восточной части парка были встречены несколько экземпляров ужей разного возраста, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Министерства экологии и природопользования Подмосковья.

"В лугах центральной части проектируемого природного парка "Журавлиный край" выявлено обитание пары больших кроншнепов - крупных редких куликов, а в сосновом лесу юго-восточной части парка встречено несколько экземпляров ужей как довольно крупных, возрастных, так и совсем молодых. Это говорит о том, что этот вид в этих местах успешно размножается", - отмечается в сообщении.

На обследуемой территории ранее были выявлены серые сорокопуты, включенные также в Красные книги России и Московской области. Всего на территории Подмосковья гнездится около 100 пар этих хищников. Кроме того, в восточной части парка найдены краснокнижные растения - небольшая лесная орхидея гудайера ползучая и мох неккера перистая. В западном направлении обнаружена ранее неизвестная популяция ветреницы дубравной.

Проектируемый природный парк "Журавлиный край" расположится на землях Талдомского и Сергиево-Посадского городских округов. Это будет самая большая особо охраняемая природная территория (ООПТ) Московской области: ее планируемая площадь - около 75 тыс. га. В состав парка войдут 11 существующих ООПТ.