Подмосковное предприятие начало выпуск защитных костюмов для медперсонала

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Компания "Промкомплектация", расположенная в Московской области, начала производство защитных комбинезонов для медицинского персонала. Организация планирует производить до 10 тыс. единиц костюмов в день, говорится в сообщении пресс-службы Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, распространенном во вторник.

"Подмосковная компания "Промкомплектация" начала производить защитные комбинезоны для медицинского персонала. Организация планирует производить до 10 тыс. единиц продукции ежедневно, а при необходимости увеличить объем выпуска", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, в первую очередь, производимые защитные костюмы будут поступать в медучреждения региона. При этом компания продолжит выпускать и другую спецодежду: обувь и средства индивидуальной защиты, востребованные на предприятиях энергетики, транспорта, химической и нефтехимической промышленности, нефтегазовой, добывающей, строительной и других отраслей.

"Мы помогли компании оперативно разработать технические условия и подготовить всю необходимую документацию для регистрации удостоверения, оказали помощь с поставкой необходимого сырья. Теперь у нашего региона появилась возможность закупать защитные комбинезоны по цене в три раза меньше импортной, при этом продукция не уступает по качеству", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Натальи Егоровой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что ежедневно предприятия Подмосковья выпускают около 3 млн защитных масок.