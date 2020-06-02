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Глава Электростали Владимир Пекарев покинул пост по собственному желанию

Временно исполняющей полномочия главы назначена первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Инна Волкова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Электросталь Владимир Пекарев покинул пост по собственному желанию. Временно исполняющей обязанности главы назначена первый замглавы администрации муниципалитета Инна Волкова, об этом во вторник сообщили в Главном управлении территориальной политики Подмосковья.

"2 июня 2020 года глава городского округа Электросталь Московской области Пекарев Владимир Янович сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 июня временно исполняющей полномочия главы назначена первый заместитель главы администрации городского округа Электросталь Инна Волкова.

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