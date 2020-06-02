В Подмосковье количество подтопленных приусадебных участков выросло почти до 600

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных приусадебных участков в Подмосковье в результате обильных дождей вновь выросло и составило 577. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Ранее в главке сообщили, что число подтопленных приусадебных участков и дачных домов сократилось. Днем во вторник в восьми муниципальных образованиях оставались подтопленными 265 приусадебных участков, 12 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет. "По состоянию на 18:00 мск, в 11 муниципальных образованиях (28 СНТ) остаются подтопленными 577 приусадебных участков, 12 дачных домов, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС уточнили, что к вечеру подтопления придомовых участков и дачных домов были зафиксированы в Солнечногорске, Дмитрове, Щелкове, городских округах Богородский, Краснознаменский. При этом с 30 мая уже от воды освобождены 185 приусадебных участков, 25 дачных домов и два участка дороги. За прошедшие сутки аварийные службы откачали почти 5 тыс. кубометров воды с подтопленных территорий. Всего с начала проливных дождей откачано более 11 тыс. кубометров воды. "Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - подчеркнули в главке.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

Во вторник ГУ МЧС России распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня.