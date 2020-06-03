Власти Подмосковья опровергли сообщения о коммерческой застройке в усадьбе "Архангельское"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Проект зон охраны государственного музея-усадьбы "Архангельское" не предусматривает на территории объекта коммерческой застройки, об этом сообщила в среду в ходе пресс-конференции в ТАСС начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская.

Ранее в СМИ появилась информация, что на территории 300 га музея-усадьбы "Архангельское" якобы разрешена коммерческая застройка.

"Под коммерческую застройку у нас никакие территории не передаются, не освобождаются. Кроме того, в рамках исполнения постановления <...> будет утверждена границы территории объекта "Архангельское-Воронки", у нас будет откорректирован предмет охраны усадьбы "Архангельское" и усадьбы "Архангельское - Воронки". Это два отдельных объекта культурного наследия, которые и в прошлом, и сейчас мы сохраняем", - сказала Березовская.

Она добавила, что согласно новому проекта граница территории будет увеличена. "Вся территория Лохина острова вошла теперь в границу территорий", - отметила Березовская.

Зона регулирования застройки

Как пояснил председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко, новым проектом предусматривается увеличение территории музея-усадьбы на 105 га. "300 га - это, в основном, деревня Раздоры. Это уже сложившаяся существующая застроенная территория деревни Раздоры, в которой построены дома. Основную часть как раз перевели из охраняемого ландшафта в зону регулирования застройки", - добавил Гордиенко.

Директор музея-усадьбы "Архангельское" Вадим Задорожный отметил, в свою очередь, что новый проект зон охраны поможет пресечь возможные будущие споры. "Вот мы говорим о деревне Раздоры. И этот документ ставит конечную точку на все будущие раздоры, которые возможны. Наконец-то мы получаем полный пакет документов, который не дает в будущем делать шаги ни влево, ни вправо, не заниматься какими-либо застройками. Мы делаем абсолютно правильные шаги, чтобы раз и навсегда закрыть ситуацию, связанную с любыми конфликтами на территории музея-усадьбы "Архангельское", - сказал Задорожный.

По его словам, новый проект зон охраны даст импульс для развития инфраструктуры музея-усадьбы. "На сегодняшний момент мы открыли 73 га паркового пространства, где пешеходная сеть, комната матери и ребенка, спортивные площадки. Мы начинаем в хорошем смысле расширять территорию не внутри памятника, а выходить за его пределы. И эти пределы полностью благоустроены по нормам, я думаю, даже выше всякого европейского уровня", - отметил он.