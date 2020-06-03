Более 37 тыс. выпускников в этом году будут сдавать ЕГЭ в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Более 37 тыс. учеников подмосковных школ сдадут Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в текущем году. В регионе примут необходимые меры по соблюдению санитарных норм при сдаче экзамена, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Министерства образования Московской области.

"В этом году в Подмосковье ЕГЭ будут сдавать свыше 37 тыс. ребят. Для безопасности выпускников и педагогов в Московской области принят стандарт проведения госэкзамена. Во всех пунктах проведения экзаменов перед каждым испытанием будет проведена генеральная уборка и дезинфекция, а при входе у всех детей и организаторов будут измерять температуру", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что в Подмосковье будут предприняты все меры для обеспечения безопасности.

"Мы серьезно готовимся к экзаменационному периоду. На каждом пункте проведения будут располагаться дозаторы с антисептиками. Чтобы избежать очереди, вход на экзамены будет проходить по графику. Также мы организуем специальную рассадку выпускников - в шахматном порядке. Кроме того, организаторы пройдут тест на COVID-2019 и будут в масках и перчатках", - добавила Каклюгина.

В министерстве напомнили, что период сдачи экзаменов начинается 3 июля.