В Подмосковье создали штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Штаб по выходу спортивной отрасли из режима повышенной готовности создан в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Перед штабом стоит задача реализовать план по восстановлению в максимально сжатые сроки работы спортивной отрасли и адаптировать ее к новым условиям функционирования. Это подразумевает определенные требования к условиям безопасности и режиму проведения тренировок, занятий в секциях, а также посещений спортивных объектов. Штаб возглавит министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"В соответствии с распоряжением губернатора Московской области в регионе проходит поэтапное снятие введенных ранее ограничений, - заявил Терюшков. - Исходя из рекомендаций Роспотребнадзора, мы разработали Стандарт по организации работы объектов в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, выполнение которого позволит запустить работу спортивной отрасли. В этих условиях у сотрудников появляются новые функции, повышаются требования, происходит оптимизация материальных расходов. В соответствии с разработанным Стандартом на каждом объекте появятся стюарды-контролеры, призванные обеспечить максимально четкое и пристальное соблюдение всех требований безопасности".

"В состав штаба входят лучшие спортивные кадры региона. Он будет работать в постоянном режиме, чтобы при необходимости оперативно принимать экстренные меры, в том числе и в случае возникновения второй волны распространения коронавируса", - добавил Терюшков.

В Московской области начали работу учебно-тренировочные базы профессиональных футбольных клубов - участников Тинькофф - Российской премьер-лиги. С 1 июня допускается открытие спортивных объектов для тренировок спортсменов - членов сборных России, Московской области, профессиональных спортивных клубов.