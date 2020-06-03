МЧС заявило об отсутствии новых подтоплений из-за дождей в Подмосковье

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Новых подтоплений, которые возникли в Московской области в результате обильных дождей, в среду не произошло. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного главка МЧС России.

Ранее в главке сообщили, что в 11 муниципальных образованиях подтоплены 577 приусадебных участков, 12 дачных домов и один мост, а также размыт один участок дороги. "По состоянию на 15:00 мск 3 июня, в восьми муниципальных образованиях (24 СНТ) остаются подтопленными 481 приусадебный участок, один мост, размыт один участок дороги, подтопленных участков дороги нет. За 3 июня подтоплений не произошло", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ГУ МЧС добавили, что за среду от воды освободились 96 приусадебных участков и 12 дачных домов. За период с 30 мая по 3 июня вода откачана с 281 приусадебного участка в Красногорске, Наро-Фоминске, Одинцове, Клину, Можайске, Солнечногорске, всего - 15 027 куб. м воды.

К ликвидации происшествия привлекается 40 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и восемь единиц техники. "Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем", - заверили в пресс-службе.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье были подтоплены 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. 1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков.

Во вторник ГУ МЧС России распространило предупреждение об угрозе быстрых паводков в Подмосковье до 5 июня. В среду в главке министерства предупредили, что во второй половине дня в Московской области ожидаются гроза и сильный ветер.