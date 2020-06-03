Число дежурных групп в детсадах Подмосковья увеличат еще на 1 тыс. со следующей недели

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Количество дежурных групп в детских садах Московской области увеличат еще на 1 тыс. со следующей недели, в настоящее время в регионе работают около 2,5 тыс. таких групп. Об этом в среду в эфире телеканала "Россия-24" сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Как только появляется первая возможность, мы добавляем вот эту дозу свободы, дозу комфортной жизни. Например, у нас две недели назад работало 1,3-1,5 тыс. дежурных групп в детских садах, с этой недели уже 2,5 тыс. Со следующей еще 1 тыс. открываем", - сказал Воробьев.

Он также добавил, что на следующем этапе смягчений ограничений планируется открытие торговых центров.

Посещение дошкольных и школьных образовательных учреждений было приостановлено в Подмосковье с 21 марта. В детских садах была организована работа дежурных групп.

С 13 марта в Подмосковье из-за ситуации с коронавирусом ввели режим повышенной готовности, а с вечера 29 марта - всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты независимо от площади. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки - на выдачу книг, граждан будут пускать на кладбища. С 3 июня в регионе могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты и бани, располагающиеся в помещениях площадью менее 400 кв. м и имеющие отдельный вход. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.