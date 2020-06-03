Терапевты и педиатры в Подмосковье начнут принимать население с 15 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках Московской области с 15 июня. Об этом сообщил в среду в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Андрей Воробьев.
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Сегодня две острые темы. Первое — это коронавирус и второе – погода за окном. Сильные дожди, которые идут почти неделю. Эти вопросы беспокоят каждого. ⠀ ▪️Что касается стихии — то здесь мы справимся. Все службы мобилизованы, в том числе МЧС. Больше всего пострадали СНТ. Я дал команду главам активно общаться с жителями, если надо — приехать, уделить внимание, рассказать, что и как мы делаем, узнать, чем можно помочь. Мы благодарны всем, кто сигналит нам о том или ином подтоплении. Стараемся быстро реагировать на ваши переживания и сообщения. ⠀ ▪️Теперь к коронавирусу. Понятно, что он всем точно надоел. Но точно никуда не ушел. Да — динамика неплохая, нас это радует. Свободных коек больше, клиники освобождаются, больных выявляем меньше, хотя тестируем больше количество. Сегодня все стабильно, но опасность наступить на грабли остается. Наша задача — избежать этой ошибки. ⠀ Я имею в виду новые стандарты нашей жизни. Вроде все все понимают. Но маски, увы, не всегда носят. Наверное, кто-то думает, что его-то точно это не коснется. Дай Бог, конечно, но часто бывает наоборот. ⠀ Никто не хочет сидеть без дела. Нам было важно запустить экономику. Это стало возможным — во-первых, конечно, благодаря врачам. А во-вторых, потому что каждый в чем-то себе отказал. А старшие — просто безвылазно сидели дома больше, чем два месяца. ⠀ Поэтому — маски, перчатки, безопасная дистанция — это все важные правила нашей жизни. Они обязательны везде, где вы не одни… Если человек без маски – сделайте доброе дело, подскажите. Не закрывайте глаза. ⠀ Продолжение в комментариях.
"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа [июня], поэтапно будем открывать. С 15-го [июня] начнут работать терапевты и педиатры. Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос", - сказал губернатор.
Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.
С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки, звукозаписывающие студии и др. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.