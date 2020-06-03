Терапевты и педиатры в Подмосковье начнут принимать население с 15 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Терапевты и педиатры начнут принимать население в поликлиниках Московской области с 15 июня. Об этом сообщил в среду в своем Instagram-аккаунте губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы фиксируем много вопросов по работе поликлиник и госпитализаций в регулярном режиме. Запускаем этот процесс с 8 числа [июня], поэтапно будем открывать. С 15-го [июня] начнут работать терапевты и педиатры. Будем дальше увеличивать группы в детских садах, на это тоже большой запрос", - сказал губернатор.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Были закрыты магазины, кроме торгующих зоотоварами и товарами первой необходимости, а также кафе, спортзалы, салоны красоты, парки и другие объекты. Для поездок на транспорте вводились пропуска, однако с 23 мая они были отменены, что стало одним из первых шагов в смягчении ограничений на фоне улучшения эпидемической ситуации.

С 29 мая снятие мер продолжилось. В частности, открылись парки, а многофункциональные центры начали принимать не только юридических лиц, которым доступ был открыт с 25 мая, но и физических. Кроме того, в регионе открывают все магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, а также строительные магазины и гипермаркеты. Начинают работу автокинотеатры, библиотеки, звукозаписывающие студии и др. Остальные ограничения в Подмосковье сохраняются до 14 июня.