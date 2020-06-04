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Пандемия коронавируса нового типа

Еще 566 человек выздоровели после коронавируса за сутки в Подмосковье

Общее число выздоровевших достигло 9 877

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Подмосковье выросло на 566 за сутки и достигло 9 877. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области еще 566 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 41 191. Умерли 515 заболевших.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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