Еще 566 человек выздоровели после коронавируса за сутки в Подмосковье

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Число выздоровевших после коронавируса пациентов в Подмосковье выросло на 566 за сутки и достигло 9 877. Об этом сообщается в Telegram-канале областного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации по коронавирусу.

"В Московской области еще 566 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 41 191. Умерли 515 заболевших.