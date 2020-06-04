Первый корпус госпиталя для пациентов с коронавирусом в "Крокус экспо" заполнен на треть

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Первый корпус на 1 040 мест временного госпиталя для заразившихся коронавирусом, в который был переоборудован комплекс "Крокус экспо" в Московской области, заполнен пациентами на 30-35%, второй с 1 100 коек уже готов их принимать. Об этом сообщил в интервью радиостанции "Коммерсант FM" президент "Крокус групп" Араз Агаларов.

Инфекционный госпиталь на 1 040 коек, среди которых 120 - реанимационные, на базе "Крокус экспо" принял первых пациентов 14 мая. Он оснащен всем необходимым оборудованием, а для оперативного лечения пациентов в госпитале также развернуты клинико-диагностическая лаборатория, работающая в круглосуточном режиме, отделение бронхо- и гастроскопии.

"Мы сделали полноценный инфекционный корпус со своей системой обеззараживания воздуха, со своим инженерным обеспечением и так далее. Через больницу прошло более 600 человек, и половина этих больных уже выздоровела. Поступило поручение построить еще один корпус - мы его построили. <...> Первая больница заполнена сегодня где-то на 30-35%. Второй корпус закончен, рассчитан на 1 100 койко-мест, и по мере необходимости он будет задействован", - сказал президент "Крокус групп".

Агаларов уточнил, что второй корпус - это полноценная больница с реанимационным отделением на 120 коек, процедурными помещениями и компьютерной томографией. "В прессе <...> цифры, которые называются за каждый корпус, - 1,1 млрд, не соответствуют действительности. Сумма будет меньше, она будет определена экспертизой в соответствии с понесенными затратами, и в этих деньгах заложена еще и арендная плата. Здесь все будет абсолютно прозрачно и понятно и представлено на суд общественности", - добавил он.

Как сообщал ранее Агаларов, госпиталь сможет при необходимости функционировать до сентября, предварительная договоренность об этом имеется с властями Московской области. По данным Минздрава Подмосковья, после его закрытия оборудование передадут в медицинские организации региона.

Московская область находится на втором месте в РФ после столицы по числу заразившихся коронавирусом. В регионе, по данным федерального штаба на утро 3 июня, всего выявлен 41 191 случай, выздоровели 9 311 человек, 515 умерли.