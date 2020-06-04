В Подмосковье из-за обильных дождей подтоплено два моста и размыто три участка дороги

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Два моста в Подмосковье подтоплено в результате обильных дождей, размыто три участка дороги, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"По состоянию на 12:00 4 июня в восьми муниципальных образованиях остаются подтопленными 451 приусадебный участок, два моста, размыто три участка дороги", - сказали в пресс-службе.

В главке добавили, что в четверг произошло три подтопления: у платформы Опалиха в Красногорске подтоплен участок дороги, в деревне Бездедово в Богородском городском округе - пешеходный мост, в садовом товариществе "Дорожник" в Щелкове - участок дороги. Всего 4 июня от воды освобождено 44 приусадебных участка, 28 в садовом товариществе "Родник" в Солнечногорске и 16 - в "Колосе" в Красноармейске. В ГУ МЧС заверили, что угрозы населению нет, ситуация находится под контролем.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые продолжались 30 и 31 мая. На утро четверга в девяти муниципальных образованиях оставались подтопленными 479 приусадебных участков, один мост, размыта два участка дороги.