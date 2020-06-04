МЧС распространило предупреждение о грозе и усилении ветра в Подмосковье в ближайшее время

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о сильном дожде, грозе и усилении ветра до 17 м/с в ближайшее время в Подмосковье.

"В связи с прохождением фронта окклюзии южного циклона в период с 15:00 мск 4 июня и до конца суток 4 июня по Московской области, начиная с южных районов с дальнейшим смещением на север, ожидается дождь, местами сильный дождь, в отдельных районах гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сказали ТАСС в четверг в пресс-службе главка.

В связи с непогодой в ГУ МЧС рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняков. Во время грозы лучше держаться подальше от электропроводки и антенн, отключить радио и телевизор. Также стоит избегать использования телефона и электроприборов.

На улице лучше не прятаться под высокими деревьями. "Если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле", - советуют в пресс-службе. При порывистом ветре, находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.