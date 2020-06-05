В Подмосковье за шесть дней подтоплено более 1 тыс. приусадебных участков и 52 дачных дома

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. приусадебных участков и 52 дачных дома подтоплены в Московской области за шесть дней, больше всего пострадал микрорайон Опалиха в Красногорске. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 и 31 мая. Так, в субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация с подтоплениями постоянно менялась.

"Сильные затяжные дожди стали причиной подтоплений в 21 муниципальном образовании Московской области. Вода захватила более 1 000 приусадебных участков, 52 дачных дома, четыре крупных участка дороги, три моста, - сказали в пресс-службе. - В числе наиболее пострадавших от осадков - городской округ Красногорск, в частности микрорайон Опалиха".

В главке отметили, что в районе железнодорожной платформы "Опалиха" из-за дождей и нарушения ливневой системы, допущенной при строительстве платформы, были подтоплены часть проезжей части и несколько приусадебных участков. В пятницу там побывали зампредседателя правительства Московской области Евгений Хромушин, исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС России по Московской области Вадим Андямов, глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина и представители других ведомств и служб. Они проверили объем выполненных работ по откачке воды, а также встретились с местными жителями, которым рассказали о начале работ по совершенствованию ливневой системы в микрорайоне.

Всего за прошедшие сутки от воды были освобождены 91 приусадебный участок и один участок дороги. "В 17 муниципальных образованиях остаются подтопленными около 600 участков, 14 домов, три моста и два участка дороги", - процитировала пресс-службе главка слова Андямова. Он также добавил, что на базе ГУ МЧС продолжает работу оперативный штаб.

1 июня СК начал проверку по факту подтоплений в Красногорске из-за отсутствия ливневых стоков. Ранее в пятницу Главное управление МЧС России по Московской области распространило экстренное предупреждение о сильном дожде с градом и усилении ветра до 18 метров в секунду до вечера пятницы.