В Подмосковье число подтопленных приусадебных участков сократилось до 375

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Количество подтопленных в результате обильных дождей приусадебных участков в Московской области сократилось до 375. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС России.

Ранее в субботу в главке сообщили, что подтопленными оставались 475 приусадебных участков в 43 садовых товариществах и 13 населенных пунктах Подмосковья. Кроме того, в воде также оказались 15 домов частного сектора, три моста и два участка дороги. "По состоянию на 21:00 мск 6 июня в 17 муниципальных образованиях - 44 садовых товариществах и семи населенных пунктах - остаются подтопленными 375 приусадебных участков", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, в течение дня произошло подтопление 229 приусадебных участков в Клину, Рузе, Павловском Посаде, Воскресенске, Одинцове, Электростали, Лосино-Петровском, Щелкове, Дмитрове, Богородском, Красногорске. Также подтопленным оказался участок дороги между населенными пунктами Белоомут - Слемские Борки. При этом от воды освобождено 154 приусадебных участка, восемь домов частного сектора, два участка дороги и один мост. Всего 6 июня откачено 4 214 куб. м воды.

К ликвидации подтоплений привлекли 173 человек и 62 единицы техники, в том числе от МЧС России 59 человек и 19 единиц техники. Угрозы жизни и здоровью населения нет.

На территории Московской области подтопления вызваны обильными дождями, которые начались 30 и 31 мая. Так, в минувшую субботу из-за сильного дождя в Подмосковье было подтоплено 165 приусадебных участков, десять дачных домов и два участка дороги. На протяжении следующих дней ситуация с подтоплениями постоянно менялась. Больше всего пострадал микрорайон Опалиха в Красногорске. В районе железнодорожной платформы "Опалиха" из-за дождей и нарушения ливневой системы, допущенного при строительстве платформы, были подтоплены часть проезжей части и несколько приусадебных участков.